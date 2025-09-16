Sei risultati positivi su sei per le squadre del Progetto Milan Futuro: vince anche l'Under 18

vedi letture

Sei risultati positivi su sei per le squadre del Progetto Milan Futuro: dopo le vittorie della squadra di Massimo Oddo, della Primavera, dell'Under 17, dell'Under 16 e dell'Under 15, è arrivato il successo anche della formazione rossonero Under 18 che ha battuto 2-1 il Lecce. Questi tutti i risultati delle sei squadre del Progetto Milan Futuro:

MILAN FUTURO: Pavia-Milan 1-2 (35'st Branca, 43'st Perina)

PRIMAVERA: Cagliari-Milan 0-2 (11'st rig. Ossola, 17'st Castiello)

UNDER 18: Milan-Lecce 2-1 (11' La Mantia, 17' Batistini)

UNDER 17: Milan-Inter 3-2 (24' Avogadro, 34' Colombo, 38' Menon)

UNDER 16: Padova-Milan 0-3 (13'st De Nicola, 22'st Esposti, 43'st Cazzaniga)

UNDER 15: Padova-Milan 0-2 (34' Bonforti, 12'st Rossini)

