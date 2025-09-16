Sei risultati positivi su sei per le squadre del Progetto Milan Futuro: vince anche l'Under 18
Sei risultati positivi su sei per le squadre del Progetto Milan Futuro: dopo le vittorie della squadra di Massimo Oddo, della Primavera, dell'Under 17, dell'Under 16 e dell'Under 15, è arrivato il successo anche della formazione rossonero Under 18 che ha battuto 2-1 il Lecce. Questi tutti i risultati delle sei squadre del Progetto Milan Futuro:
MILAN FUTURO: Pavia-Milan 1-2 (35'st Branca, 43'st Perina)
PRIMAVERA: Cagliari-Milan 0-2 (11'st rig. Ossola, 17'st Castiello)
UNDER 18: Milan-Lecce 2-1 (11' La Mantia, 17' Batistini)
UNDER 17: Milan-Inter 3-2 (24' Avogadro, 34' Colombo, 38' Menon)
UNDER 16: Padova-Milan 0-3 (13'st De Nicola, 22'st Esposti, 43'st Cazzaniga)
UNDER 15: Padova-Milan 0-2 (34' Bonforti, 12'st Rossini)
Pubblicità
News
Le più lette
3 Capuano: "Sento che ci sono milanisti che si lamentano del lancio della giacca di Allegri e di come gioca il Milan. Evidentemente preferivano Fonseca e Conceicao"
01/09 Prima sorpresa: l’Inter battuta dall’Udinese. A punteggio pieno Napoli, Juventus, Roma e Cremonese
Primo Piano
Santi Gimenez, il vento gira per chi osa. Il gol arriverà: Allegri con quel gesto aiuterà moltissimo
San Siro, ridotto lo sconto per le squadre. Domani delibera in giunta, la decisione di Milan e Inter dopo il Consiglio Comunale
Pietro MazzaraModric-Rabiot, una coppia splendida. Santi: fischi e necessità. Questione tifo organizzato: il Milan si muove
Filippo GalliL'anticipo di Galli - Difesa senza un vero leader: il miglioramento passa dalla relazione
Milan, l'estate della rivoluzione a centrocampo: negli ultimi anni il reparto non è mai stato così completo
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com