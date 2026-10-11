Serie A, la classifica aggiornata: il Milan manca l'aggancio alla Roma
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Il Milan pareggia 1-1 al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il Sassuolo e manca l'opportunità di agganciare la Roma in classifica. Rossoneri salgono a 12 punti, a -4 dalla coppia Inter-Lazio in vetta e a -2 dalla formazione giallorossa. La classifica aggiornata.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Inter 16 (6)
Lazio 16 (6)
Roma 14 (6)
Milan 12 (6)
Cagliari 12 (5)
Napoli 10 (6)
Juventus 10 (5)
Como 10 (5)
Frosinone 10 (6)
Sassuolo 8 (6)
Lecce 6 (6)
Atalanta 6 (5)
Bologna 5 (6)
Udinese 4 (5)
Torino 4 (5)
Parma 4 (6)
Monza 4 (6)
Genoa 4 (6)
Fiorentina 4 (6)
Venezia 0 (5)
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Giornalista di MilanNews.it, dove si occupa di attualità rossonera, approfondimenti e notizie dedicate al Milan e al calciomercato.
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