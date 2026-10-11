Serie A, la classifica aggiornata: il Milan manca l'aggancio alla Roma

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Oggi alle 20:10News
di Francesco Finulli

Il Milan pareggia 1-1 al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il Sassuolo e manca l'opportunità di agganciare la Roma in classifica. Rossoneri salgono a 12 punti, a -4 dalla coppia Inter-Lazio in vetta e a -2 dalla formazione giallorossa. La classifica aggiornata.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 16 (6)
Lazio 16 (6)
Roma 14 (6)
Milan 12 (6)
Cagliari 12 (5)
Napoli 10 (6)
Juventus 10 (5)
Como 10 (5)
Frosinone 10 (6)
Sassuolo 8 (6)
Lecce 6 (6)
Atalanta 6 (5)
Bologna 5 (6)
Udinese 4 (5)
Torino 4 (5)
Parma 4 (6)
Monza 4 (6)
Genoa 4 (6)
Fiorentina 4 (6)
Venezia 0 (5)