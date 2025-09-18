Serie A, domani il primo anticipo della quarta giornata: ecco chi scenderà in campo

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom
Oggi alle 11:40News
di Federico Calabrese

Tornerà domani la Serie A con il primo anticipo della quarta giornata: il Lecce, dopo la sconfitta per 4-1 contro l'Atalanta, ospiterà al Via del Mare il Cagliari, che nell'ultima giornata ha sconfitto 2-0 il Parma.

LA TERNA ARBITRALE DI LECCE-CAGLIARI

LECCE – CAGLIARI    Venerdì 19/09 h. 20.45

ZUFFERLI

DI GIOIA – YOSHIKAWA

IV:      TREMOLADA

VAR:     GARIGLIO

AVAR:      SERRA