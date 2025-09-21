Serie A, domenica molto interessante: si parte già col botto. Il programma
Il Milan domina a Udine: i rossoneri hanno vinto la terza partita consecutiva in campionato, con allegato il terzo clean sheet consecutivo. I rossoneri hanno chiuso in grande stile il sabato di Serie A, vincendo per 3-0 grazie a un super Christian Pulisic che ha siglato una doppietta e un assist per Youssouf Fofana, al primo centro stagionale e al secondo in assoluto con il club rossonero. Nel pomeriggio il Bologna vince 2-1 in rimonta contro il Genoa, mentre è arrivato il primo piccolo stop per la Juventus che in casa dell'Hellas Verona non è andata oltre l'1-1.
IL PROGRAMMA DEL TERZO TURNO
19/09/2025 Venerdì 20.45 Lecce-Cagliari 1-2
20/09/2025 Sabato 15.00 Bologna-Genoa 2-1
20/09/2025 Sabato 18.00 Verona-Juventus 1-1
20/09/2025 Sabato 20.45 Udinese-Milan 0-3
21/09/2025 Domenica 12.30 Lazio-Roma DAZN
21/09/2025 Domenica 15.00 Cremonese-Parma DAZN
21/09/2025 Domenica 15.00 Torino-Atalanta DAZN
21/09/2025 Domenica 18.00 Fiorentina-Como DAZN/SKY
21/09/2025 Domenica 20.45 Inter-Sassuolo DAZN
22/09/2025 Lunedì 20.45 Napoli-Pisa DAZN/SKY
