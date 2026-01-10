Serie A, il Como la pareggia in extremis: è 1-1 contro il Bologna

Stava per cadere l'imbattibilità in casa del Como contro un Bologna gagliardo che è passato in vantaggio al 49' del secondo tempo grazie al gol di Cambiaghi, con lo stesso che dieci minuti dopo si fa espellere per una condotta violenta (molto dubbia). Nonostante l'uomo in meno sembrava reggere il fortino rossoblù ed infatti mancavano soli 2 minuti al fischio finale. Al 94' però la perla di Martin Baturina che insacca sotto l'incrocio con un tiro dallo spigolo dell'area di rigore permette ai lariani di conquistare 1 punto in classifica e di non perdere ancora davanti al proprio pubblico.

IL TABELLINO

COMO - BOLOGNA 1-1

49' Nicolò Cambaighi

59' esp. Nicolò Cambiaghi

90+4' Martin Baturina