Serie A, il Como la pareggia in extremis: è 1-1 contro il Bologna
MilanNews.it
Stava per cadere l'imbattibilità in casa del Como contro un Bologna gagliardo che è passato in vantaggio al 49' del secondo tempo grazie al gol di Cambiaghi, con lo stesso che dieci minuti dopo si fa espellere per una condotta violenta (molto dubbia). Nonostante l'uomo in meno sembrava reggere il fortino rossoblù ed infatti mancavano soli 2 minuti al fischio finale. Al 94' però la perla di Martin Baturina che insacca sotto l'incrocio con un tiro dallo spigolo dell'area di rigore permette ai lariani di conquistare 1 punto in classifica e di non perdere ancora davanti al proprio pubblico.
IL TABELLINO
COMO - BOLOGNA 1-1
49' Nicolò Cambaighi
59' esp. Nicolò Cambiaghi
90+4' Martin Baturina
Capello alla Gazzetta: "Al Milan manca continuità nella partita. Gioco? No, il Diavolo dipende molto di più dai pochi singoli che fanno la differenza"
Franco OrdineRinnovo Maignan: recupero prezioso. Le critiche al gioco di Allegri: alcune giuste, altre in malafede
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
