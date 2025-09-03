Serie A, il Milan ospita a San Siro il Bologna: il programma completo della terza giornata

Oggi alle 07:40News
di Lorenzo De Angelis

Il programma completo della terza giornata di Serie A Enilive. 

Sabato 13/09
Cagliari-Parma ore 15:00
Juventus-Inter ore 18:00
Fiorentina-Napoli ore 20.45

Domenica 14/09
Roma-Torino ore 12:30
Atalanta-Lecce ore 15:00
Pisa-Udinese ore 15:00
Sassuolo-Lazio ore 18:00
Milan-Bologna ore 20:45

Lunedì 15/09
Verona-Cremonese ore 18:30
Como-Genoa ore 20:45