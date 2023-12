Serie A, la classifica aggiornata: Atalanta momentaneamente al sesto posto

vedi letture

Missione compiuta, almeno in questo ultimo impegno del 2023. L'Atalanta soffre, fatica, ma alla fine vince contro il Lecce 1-0 allontanando la sconfitta di Bologna: i bergamaschi si rilanciano così momentaneamente al sesto posto in classifica. La vittoria per la squadra di mister Gasperini porta la firma di Ademola Lookman, arrivato a quota 7 gol (e 3 assist in campionato). Il Lecce resta ancora a centro classifica con 20 punti.

La classifica aggiornata di Serie A:

Inter 45

Juventus 40*

Milan 33*

Fiorentina 33

Bologna 31*

Atalanta 29

Roma 28*

Napoli 28

Lazio 27

Torino 24

Monza 22

Lecce 20

Genoa 20

Frosinone 19

Sassuolo 16*

Udinese 14*

Hellas Verona 14*

Cagliari 13*

Empoli 12*

Salernitana 9*

*Una partita in meno