Serie A, la classifica aggiornata: il Milan si porta a un punto dalla Juve

Serie A, la classifica aggiornata: il Milan si porta a un punto dalla JuveMilanNews.it
Ieri alle 22:48
di Francesco Finulli

Grandissima vittoria del Milan che, in casa dell'Udinese, una delle migliori squadra del campionato, vince 3-0 grazie a uno strepitoso Pulisic (doppietta e un assist) e la rete di Youssouf Fofana. Dopo la prima sconfitta contro la Cremonese, sono arrivate tre vittorie con altrettanti clean sheet che proiettano la squadra di Allegri a 9 punti, momentaneamente a pari punti con il Napoli che gioca lunedì e a una lunghezza dalla Juventus che ha pareggiato nel pomeriggio.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Juventus 10 punti*
Milan 9*
Napoli 9
Cremonese 7
Udinese 7*
Cagliari 7*
Roma 6
Bologna 6*
Atalanta 5
Como 4
Torino 4
Inter 3
Lazio 3
Sassuolo 3
Hellas Verona 2*
Genoa 2*
Fiorentina 2
Pisa 1
Parma 1
Lecce 1*
*una partita giocata in più