Serie A, la classifica aggiornata: la Lazio per ora quarta a +9 sul Milan

Importantissima vittoria della Lazio di Marco Baroni che ha battuto in trasferta l'Empoli al Castellani. A decidere la partita è stata la rete di Boulaye Dia arrivata dopo 54 secondi dall'inizio della partita, con i biancocelesti che hanno poi giocato dal 39' al 76' in superiorità numerica senza però riuscire a chiudere la gara. Grazie a questo successo i capitolini si sono portati momentaneamente al quarto posto in classifica, in attesa di Roma-Fiorentina e Bologna-Juventus. Resta invece penultimo l'Empoli, che non ha approfittato del pareggio del Venezia e della sconfitta del Lecce.

La classifica aggiornata di Serie A

1. Napoli 77 punti (35 partite giocate)

2. Inter 74 (35)

3. Atalanta 65 (34)

4. Lazio 63 (35)

5. Juventus 62 (34)

6. Bologna 61 (34)

7. Roma 60 (34)

8. Fiorentina 59 (34)

9. Milan 54 (34)

10. Como 45 (35)

11. Torino 44 (35)

12. Udinese 44 (35)

13. Genoa 39 (34)

14. Cagliari 33 (35)

15. Hellas Verona 32 (35)

16. Parma 32 (35)

17. Lecce 27 (35)

18. Venezia 26 (35)

19. Empoli 25 (35)

20. Monza 15 (34)

Programmazione e assegnazione televisiva della 35ª giornata

02/05/2025 Venerdì 20.45 Torino - Venezia 1-1

03/05/2025 Sabato 15.00 Cagliari - Udinese 1-2

03/05/2025 Sabato 15.00 Parma - Como 0-1

03/05/2025 Sabato 18.00 Lecce - Napoli 0-1

03/05/2025 Sabato 20.45 Inter - Hellas Verona 1-0

04/05/2025 Domenica 12.30 Empoli - Lazio 0-1

04/05/2025 Domenica 15.00 Monza - Atalanta (DAZN)

04/05/2025 Domenica 18.00 Roma - Fiorentina (DAZN/SKY)

04/05/2025 Domenica 20.45 Bologna - Juventus (DAZN)

05/05/2025 Lunedì 20.45 Genoa - Milan (DAZN)