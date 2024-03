Serie A, la classifica aggiornata: Lazio a -1 dall'Europa, Frosinone in zona retrocessione

A quasi un mese dall'ultima volta la Lazio è tornata a vincere in campionato. Espugnato il Benito Stirpe, la formazione di Giovanni Martuscello si è portata momentaneamente ad solo un punto dalla zona Europa grazie ad un incontenibile Taty Castellanos, protagonista oggi con una doppietta.

Se in casa Lazio le critiche sembrerebbero essersi placate, in casa Frosinone sarebbero invece appena iniziate, considerato il fatto che con questa sconfitta la formazione di Eusebio Di Francesco si è ritrovata in piena zona retrocessione.

SERIE A: LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 75

Milan 59

Juventus 58

Bologna 54*

Roma 48

Atalanta 47

Napoli 44

Fiorentina 43

Lazio 43*

Monza 42*

Torino 41*

Genoa 33

Lecce 28*

Udinese 27*

Verona 26

Cagliari 26*

Empoli 25*

Frosinone 24*

Sassuolo 23

Salernitana 14*

* una partita in più