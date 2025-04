Serie A, la classifica aggiornata: Milan, il settimo posto è a 5 punti

vedi letture

Un punto a testa per Roma e Juventus che non sono riuscite a centrare il successo nel posticipo domenicale della trentunesima giornata. Prima Locatelli, nel primo tempo, poi Shomurodov, nella ripresa, con l'1-1 finale che permette a entrambe di muovere la classifica senza però avere la pancia veramente piena. La squadra di Igor Tudor ha però staccato nuovamente la Lazio e ha momentaneamente agganciato il Bologna al quarto posto, in attesa della sfida dei felsinei di domani contro il Napoli al Dall'Ara. Striscia di vittorie consecutive che si ferma a sette invece per la Roma, che torna sopra la Fiorentina ma non aggancia la Lazio, in vista del derby della prossima settimana.

Serie A, la classifica aggiornata

Inter 68 punti (31 partite giocate)

Napoli 64 (30)

Atalanta 58 (31)

Bologna 56 (30)

Juventus 56 (31)

Lazio 55 (31)

Roma 53 (31)

Fiorentina 52 (31)

Milan 48 (31)

Udinese 40 (31)

Torino 40 (31)

Genoa 38 (31)

Como 33 (31)

Hellas Verona 31 (31)

Cagliari 30 (31)

Parma 27 (31)

Lecce 26 (31)

Empoli 24 (31)

Venezia 21 (31)

Monza 15 (31)