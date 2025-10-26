Serie A, la classifica aggiornata. Milan secondo dopo Napoli-Inter

di Manuel Del Vecchio

Questa la classifica di Serie A aggiornata dopo le gare del sabato. Il Napoli supera il Milan in prima posizione dopo la vittoria al Maradona contro l'Inter: il Milan, con il pareggio col Pisa, guadagna un punto sui nerazzurri.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

1. Napoli 18*
2. Milan 17*
3. Inter 15*
4. Roma 15
5. Bologna 13
6. Como 13*
7. Juventus 12
8. Udinese 12*
9. Atalanta 12*
10. Cremonese 11*
11. Sassuolo 10
12. Lazio 8
13. Cagliari 8
14. Torino 8
15. Parma 7*
16. Lecce 6*
17. Hellas Verona 4
18. Pisa 4
19. Fiorentina 3
20. Genoa 3
* una partita in più