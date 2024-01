Serie A, la Roma soffre ma vince a Salerno grazie a Dybala e Pellegrini

La 22^esima giornata di Serie A termina con la vittoria, sofferta, della Roma di Mister Daniele De Rossi 2-1 sul campo della Salernitana di Pippo Inzaghi. I giallorossi vincono ma soffrendo molto nel finale, così come accaduto contro il Verona. Le reti sono state siglate nella ripresa da Dybala, su calcio di rigore, Pellegrini e Kastanos per i granata. Prosegue il difficile momento dei ragazzi di Inzaghi, ancora ultimi in campionato.