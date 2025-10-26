Serie A: la Roma vince, il Cagliari pareggia in rimonta. La classifica aggiornata: Milan terzo

Serie A: la Roma vince, il Cagliari pareggia in rimonta. La classifica aggiornata: Milan terzoMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:11News
di Manuel Del Vecchio

Alla Roma, ospite del Sassuolo, basta un gol di Dybala al minuto 16 per portare a casa i tre punti e guadagnare la testa della classifica insieme al Napoli. Il Cagliari trova un bel pareggio in rimonta contro l’Hellas Verona dopo essere andato sotto di due gol. Questa la classifica di Serie A dopo le partite di oggi

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Napoli 18
Roma 18
Milan 17
Inter 15
Bologna 13*
Como 13
Juventus 12*
Atalanta 12
Udinese 12
Cremonese 11
Torino 11
Sassuolo 10
Cagliari 9
Lazio 8*
Parma 7
Lecce 6
Verona 5
Pisa 4
Fiorentina 3*
Genoa 3
 