Serie A, le designazioni arbitrali per la 4^ giornata: Milan a Doveri

di Niccolò Crespi

Si rendono noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 4ª giornata del Campionato di Serie A 2025/26 in programma da venerdì 19 a lunedì 22 settembre.

LECCE – CAGLIARI    Venerdì 19/09 h. 20.45

ZUFFERLI

DI GIOIA – YOSHIKAWA

IV:      TREMOLADA

VAR:     GARIGLIO

AVAR:      SERRA

BOLOGNA – GENOA    Sabato 20/09 h. 15.00

COLLU

MORO – LUCIANI

IV:      J.L. SACCHI

VAR:     MAGGIONI

AVAR:      CHIFFI

H. VERONA – JUVENTUS     Sabato 20/09 h. 18.00

RAPUANO

DEI GIUDICI – BAHRI

IV:       CALZAVARA

VAR:      AURELIANO

AVAR:       MASSA

UDINESE – MILAN    Sabato 20/09 h. 20.45

DOVERI

CECCONI – SCATRAGLI

IV:     DI MARCO

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:     MARESCA

LAZIO – ROMA     h. 12.30

SOZZA

BACCINI – VECCHI

IV:      AYROLDI

VAR:     DI PAOLO