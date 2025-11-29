Serie A, Milan e Como sono le due squadre con meno sconfitte

Il sito della Lega Calcio Serie A riporta queste statistiche in vista di Milan-Lazio di questa sera: "Milan con 1 sconfitta dopo 12 giornate in campionato: è una delle due squadre con meno sconfitte, insieme al Como. L’unico passo falso rossonero alla prima giornata, 24 agosto scorso, 1-2 a San Siro contro la Cremonese.

Milan squadra che fa meno cambi nella Serie A Enilive 2025/26: su 60 a disposizione in 12 giornate, ne ha effettuati 42.

Il Milan è la squadra a cui vengono fischiati più rigori contro in campionato: 4, come Fiorentina, Napoli e Udinese.

La Lazio è una delle 3 squadre della Serie A Enilive 2025/26 che ha collezionato più espulsioni, 2, come Parma e Como".

