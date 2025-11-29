Serie A, Milan e Como sono le due squadre con meno sconfitte
MilanNews.it
Il sito della Lega Calcio Serie A riporta queste statistiche in vista di Milan-Lazio di questa sera: "Milan con 1 sconfitta dopo 12 giornate in campionato: è una delle due squadre con meno sconfitte, insieme al Como. L’unico passo falso rossonero alla prima giornata, 24 agosto scorso, 1-2 a San Siro contro la Cremonese.
Milan squadra che fa meno cambi nella Serie A Enilive 2025/26: su 60 a disposizione in 12 giornate, ne ha effettuati 42.
Il Milan è la squadra a cui vengono fischiati più rigori contro in campionato: 4, come Fiorentina, Napoli e Udinese.
La Lazio è una delle 3 squadre della Serie A Enilive 2025/26 che ha collezionato più espulsioni, 2, come Parma e Como".
Pubblicità
News
MN - I dubbi di Pellegatti su Gimenez: "Non so quanto anche lui creda alla possibilità di affermarsi al Milan"
Le più lette
1 Serafini si chiede: "Quale altro giocatore del Milan oggi potrebbe andare a bussare agli stessi soldi di Maignan?"
2 Letizia: "Normale dopo l'anno scorso che Furlani abbia riveduto al ribasso le cifre del rinnovo di Maignan. Ora un’offerta adeguata va riformulata"
4 Zille: “Forse durante le partite Allegri è l’allenatore più pazzo che ho mai visto da così vicino"
Primo Piano
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Pellegatti: "Atteggiamento e comportamento nei confronti di Maignan totalmente sbagliato. Gimenez? Dipende da lui"
Luca SerafiniIl dopo derby più avvelenato del derby. Tutte le colpe di Maignan. I molti Viviano al microfono
Franco OrdinePerth: il viaggio assurdo sarà cancellato. Maignan: l’aumento parta da gennaio 2025. Tirare per i capelli é consentito dalle regole?
Carlo PellegattiSolo Allegri ci può riuscire. Maignan, il pasticciaccio brutto di via Aldo Rossi. La lezione di Berlusconi e Galliani. Il Como vola. Perth… vi prego!
Avere un portiere forte sembra quasi essere una colpa: non cascateci. Dirigenza: Maignan va rinnovato
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com