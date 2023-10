Serie A, Roma-Monza 1-0: i giallorossi vincono con fatica nonostante l'uomo in più

Lunch match della domenica tra Roma e Monza che termina 1-0 per i padroni di casa grazie ad un gol al 90esimo di El Shaarawy. Partita però in bilico fino all'ultimo, nonostante il Monza sia rimasto in dieci già nel primo tempo per una doppia ammonizione a D'Ambrosio. I ragazzi di Mou però non sono riusciti a prendere il pallino del gioco in mano, nonostante la superiorità numerica: fino al gol del vantaggio hanno rischiato parecchio.