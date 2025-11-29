Serie A, vincono Genoa e Udinese: la classifica aggiornata

Doppia partita per aprire il sabato di Serie A Enilive. Il tredicesimo turno si è aperto ieri con la vittoria del Como sul Sassuolo. Oggi a prendersi la scena è il Genoa che si porta a casa tre punti pesantissimi contro l'Hellas Verona, diretta concorrente: 2-1 in rimonta grazie ai gol di Colombo e Thorsby dopo il vantaggio di Belghali. Con questo punteggio gli Scaligeri rimangono ultimi in classifica, mentre De Rossi conquista la prima vittoria contro il Grifone.

Nell'altra gara l'Udinese vince con solidità in casa del Parma che era reduce da una serie di risultati positivi: 2-0 per i friulani grazie al gol di Zaniolo e al raddoppio su rigore di Davis. Per metà della ripresa la squadra di Cuesta ha dovuto giocare in dieci uomini per via dell'espulsione di Troilo.

Di seguito la classifica aggiornata:

Roma 27

Milan 25

Napoli 25

Inter 24

Bologna 24

Como 24*

Juventus 20

Lazio 18

Udinese 18*

Sassuolo 17*

Cremonese 14

Torino 14

Atalanta 13

Cagliari 11

Genoa 11*

Parma 11*

Pisa 10

Lecce 10

Fiorentina 6

Verona 6*

*una partita in più