Sesko: "Ibra il mio idolo, sarebbe un sogno incontrarlo"
Benjamin Sesko, nuovo attaccante del Manchester United pagato quasi 80 milioni dai Red Devils, ha parlato ai canali ufficiali del club inglese di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, che ha giocato per due stagioni all'Old Trafford, è l'idolo del giovane centravanti sloveno:
“Quando ero piccolo lo guardavo giocare… Guardavo ogni singolo video YouTube che riuscissi a trovare. Per me è incredibile. Non siamo simili di carattere ma mi piace davvero vederlo giocare, come si diverte col suo gioco. Se ti diverti giocando allora il resto viene da sé. Il mio sogno è quello di incontrarlo un giorno, sarebbe fantastico. È il mio idolo”.
