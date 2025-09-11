Settembre si accende su Dazn: è il mese dei grandi derby. Per il primo big match anche Vieri e Toni
(ANSA) - ROMA, 11 SET - Settembre su DAZN sarà il mese dei grandi derby. Si parte sabato 13 alle ore 18:00 con la sfida tra Juventus e Inter,che da sempre rappresenta uno dei momenti più attesi della stagione di Serie A. Il match, in esclusiva su DAZN, è commentato da Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini: dal campo, Diletta Leotta presenterà il primo big match della stagione insieme a Bobo Vieri e Luca Toni.
Fari puntati anche sull'Olimpico, pronto a colorare le proprie curve con i colori biancocelesti e giallorossi per il Derby della Capitale, Lazio-Roma, in programma domenica 21 alle 12:30, sempre in esclusiva su DAZN. Il mese delle grandi sfide si chiuderà sabato 27 con il derby di Madrid tra Atletico e Real, alle 16:15 al Civitas Metropolitano. (ANSA).
