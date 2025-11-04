Si interrompe dopo 10 giornate l'avventura di Pioli alla Fiorentina, con la squadra ultima in classifica con solo quattro punti

foto ANSA
© foto di ANSA
Oggi alle 12:50
di Antonello Gioia
fonte ANSA

(ANSA) - FIRENZE, 04 NOV - Stefano Pioli non e' piu' l'allenatore della Fiorentina, che ha deciso il suo esonero. Si interrompe cosi' dopo 10 giornate l'avventura del tecnico alla guida dei viola, con la squadra ultima in classifica con solo quattro punti. (ANSA).