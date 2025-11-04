Si interrompe dopo 10 giornate l'avventura di Pioli alla Fiorentina, con la squadra ultima in classifica con solo quattro punti
(ANSA) - FIRENZE, 04 NOV - Stefano Pioli non e' piu' l'allenatore della Fiorentina, che ha deciso il suo esonero. Si interrompe cosi' dopo 10 giornate l'avventura del tecnico alla guida dei viola, con la squadra ultima in classifica con solo quattro punti. (ANSA).
Lo spogliatoio è tutto con Allegri. Il Milan c'è: risposta da squadra. Ma occhio alle punte: il mercato incombe di Antonio Vitiello
Lo spogliatoio è tutto con Allegri. Il Milan c'è: risposta da squadra. Ma occhio alle punte: il mercato incombe
Buffon risponde a Cassano: "Tu hai una stima limitata in Allegri, ma penso che in questo momento non ci fosse tecnico migliore per il Milan"
Nota della Fiorentina: esonerato Pioli. La società lo ringrazia "per la professionalità dimostrata nel corso del lavoro"
FOCUS MN – Il Milan punta "El Córdobés" Panichelli, attaccante dal cuore argentino con la metratura europea
Pietro MazzaraMaignan-Leao: due facce della stessa medaglia (contrattuale). Una vittoria che peserà, ma quanto spreco
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
