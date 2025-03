Si parla tanto dell'allenatore del futuro, Conceiçao: "Non posso controllare quello che dicono e pensano gli altri"

Sergio Conceicao è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Como, che si giocherà domani alle 18 a San Siro. I rossoneri cercano i tre punti e devono cercare di dare un po' di continuità ai risultati se vogliono ancora tenere vive le poche speranze di acchiappare un posto Champions League o quantomeno un posto in Europa, a oggi non scontato. Le parole dell'allenatore rossonero.

Si parla tanto del Milan di giugno e dell'allenatore del futuro...

"Non posso controllare quello che dicono e pensano gli altri. Posso controllare cosa facciamo in allenamento, il resto è quello che è. Sono uomo di calcio da tanti anni, sono abituato a tutto. A volte sembra di mancare un po' di rispetto alle persone che sono ancora qua, ma sono abituato, è il calcio".