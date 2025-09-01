Si pronuncia come il nuovo acquisto del Milan, ma è un esterno del Torino: visite mediche per Nkounkou
(ANSA) - TORINO, 01 SET - Ieri lo sbarco all'aeroporto di Torino Caselle, oggi le visite mediche all'Istituto di Medicina dello Sport. Niels Nkounkou sta iniziando a muovere i primi passi nel mondo granata e si è presentato nella struttura medica nella pancia dello Stadio Olimpico Grande Torino per sottoporsi ai test fisici. Successivamente metterà nero su bianco la firma sull'accordo con il club del presidente Urbano Cairo, il classe 2000 arriva dall'Eintracht Francoforte con la formula del prestito con diritto di riscatto. (ANSA).
Si pronuncia come il nuovo acquisto del Milan, ma è un esterno del Torino: visite mediche per Nkounkou
