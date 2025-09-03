Simonelli: "Siamo stati i primi a lanciare la goal line technology, i primi a inaugurare il Var, stiamo diventando un esempio per le altre leghe"
(ANSA) - MILANO, 01 SET - "Sono felice di essere diventato presidente della Lega Serie A con persone così competenti, sono contento che la nuova Radio Tv Serie A cresca con persone con questa competenza". Lo ha detto il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli, intervenuto durante la presentazione di Radio Tv Serie A. " Quando sono tornato ho trovato una grande struttura, una media company in grado di gestire la produzione di eventi, un'attività di grande valore aggiunto.
Siamo stati i primi a lanciare la goal line technology, i primi a inaugurare il Var, stiamo diventando un esempio per le altre leghe - ha aggiunto -. Da oltre due stagioni questa piattaforma racconta quotidianamente il nostro calcio con passione e competenza, valorizzando il lavoro dei club e offrendo ai tifosi contenuti sempre più ricchi e accessibili". (ANSA).
