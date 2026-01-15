Sinigaglia espugnato, 3 punti meritati. Milan secondo a tre punti dalla vetta: la classifica aggiornata

Sinigaglia espugnato, 3 punti meritati. Milan secondo a tre punti dalla vetta: la classifica aggiornataMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:50News
di Manuel Del Vecchio

Il Milan espugna il Sinigaglia, nessuno in questo campionato era riuscito a vincere finora, e guadagna tre punti ottimi nel recupero della sedicesima giornata di Serie A. Grazie alle parate di Maignan e ai gol di Nkunku e Rabiot i rossoneri vanno a 43 punti, a tre punti dalla vetta.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 46
Milan 43
Napoli 40
Roma 39
Juventus 39
Como 34
Atalanta 31
Bologna 30
Lazio 28
Udinese 26
Sassuolo 23
Torino 23
Cremonese 22
Parma 22
Genoa 19
Cagliari 19
Lecce 17
Fiorentina 14
Verona 13
Pisa 13