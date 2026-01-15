Sinigaglia espugnato, 3 punti meritati. Milan secondo a tre punti dalla vetta: la classifica aggiornata
Il Milan espugna il Sinigaglia, nessuno in questo campionato era riuscito a vincere finora, e guadagna tre punti ottimi nel recupero della sedicesima giornata di Serie A. Grazie alle parate di Maignan e ai gol di Nkunku e Rabiot i rossoneri vanno a 43 punti, a tre punti dalla vetta.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Inter 46
Milan 43
Napoli 40
Roma 39
Juventus 39
Como 34
Atalanta 31
Bologna 30
Lazio 28
Udinese 26
Sassuolo 23
Torino 23
Cremonese 22
Parma 22
Genoa 19
Cagliari 19
Lecce 17
Fiorentina 14
Verona 13
Pisa 13
live mnBartesaghi: "Dovevamo tirare fuori il carattere e portare a casa questi tre punti, e lo abbiamo fatto"
Allegri sembra chiudere il mercato. Milan: è una responsabilità gravissima. Se restate senza Champions è peggio di Franco Ordine
Allegri a DAZN: "La classifica ora conta. Fullkrug ha detto che con questa infrazione ha sempre giocato. Ci tiene molto"
Carlo PellegattiL’importanza di chiamarsi Max. Ambizione arrivare quarti? Hanno sbagliato Club! Fullkrug forte come Thor, figlio di Odino
Antonio VitielloIl messaggio di Allegri al gruppo. Peccato non rinforzare questo Milan. Arbitri e calendario: sempre peggio
Pietro MazzaraFirenze fa scoprire paure e differenze. Cambiare modulo si può. Rinnovo Maignan: ecco cosa manca
