Sinner in finale di Australian Open. Ibra: "Lo seguaimo, noi, i tifosi del Milan, il club. Che si diverta e vinca"

Presente a Kitzbuhel per seguire la discesa libera maschile di Coppa del Mondo di Sci, il Senior Advisor di RedBird Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Eurosport non per parlare del suo Milan ma di un grande tifoso rossonero come Jannik Sinner, impegnato domani mattina nella finale dell'Australian Open.

Domani un grande tifoso del Milan giocherà la finale dell'Australian Open. Hai qualche pensiero per lui?

"Lui è un grande tifoso del Milan. Lo seguiamo, noi, i tifosi del Milan, il club. Quindi gli auguro il meglio, che si diversa e vinca anche".