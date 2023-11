Sky - Infortunio Pulisic: a breve gli esami strumentali. È a prescindere in dubbio per Lecce

vedi letture

Secondo quanto riportato da SkySport, Christian Pulisic, uscito dolorante ieri negli ultimi minuti di Milan-Psg, effettuerà gli esami strumentali per capire l'entità del suo infortunio; non è da escludere possa essere solo un affaticamento. Ieri Pioli ha parlato di crampi nella stessa zona dell'infortunio subito un paio di settimane fa. Pulisic resta a prescindere in dubbio per la sfida contro il Lecce.