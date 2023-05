Sky - Milanello, confronto sereno tra allenatore e squadra per analizzare il pari di San Siro

MilanNews.it

Confronto a Milanello tra allenatore e squadra. Come avviene sempre ogni day after. Oggi aveva però (dopo la delusione di ieri sera) un significato ed un peso diverso anche perché resta l’ultimo mese di lavoro. No toni alti. Nessuna accusa. Ma presa di consapevolezza che adesso serve fare qualcosa di più per non rischiare di rovinare una stagione. La squadra con maturità ha recepito messaggio dell’allenatore. Lo riporta Sky.