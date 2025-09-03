"Sono stato male male male. Ho passato una brutta notte": il papà di Gimenez racconta come sono andati gli ultimi giorni

Il papà di Santiago Gimenez, Christian, ex calciatore e attuale allenatore, è stato intervistato da ClaroSports, media sportivo messicano, sul momento del figlio, reso confusionario dalle sue prestazioni in campo e dalle insistenti voci sul suo addio al Milan poi non realizzatosi.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

Come sono stati gli ultimi giorni?

“Sono stato male male. È stata una brutta notte. Non ho dormito, ero sempre aggiornato su quello che succedeva e in costante comunicazione con la società. Dopo aver sentito le parole del direttore sportivo del Milan, è stato difficile. Il mercato si stava chiudendo, quindi dovevo essere consapevole di cosa stava succedendo. È stato tutto molto strano. Non abbiamo avuto il tempo di capire se fosse vero che il club non lo avrebbe preso in considerazione per il campionato. È l'anno del Mondiale e se Santi non avesse avuto la possibilità di lottare per un posto da titolare, sarebbe stato complicato e complesso. Però alla fine, abbiamo preso una buona decisione. Non so se l'hanno presa dopo o già ne erano consapevoli. Siamo felici che Santi sia ancora al Milan".

GIMENEZ RIPARTE

Non si può dire che per Santiago Gimenez sia stata un'estate semplice. Il centravanti messicano, che ha vinto la Gold Cup con il Messico ma giocando poco, è rientrato a Milanello a inizio agosto, diverse settimane dopo rispetto al resto dei compagni di squadra, e lo ha fatto in un clima molto incerto con il club alla ricerca di una punta e che sembrava averlo scaricato. Non una situazione tanto lontana dalla realtà, dal momento che fino all'ultimo il Milan ha provato lo scambio con Dovbyk insieme alla Roma o comunque di farlo partire per fare spazio a un nuovo attaccante.