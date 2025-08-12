Stallo Vlahovic-Juventus, la Gazzetta: "Può restare"

Uno dei grandi tormentoni di questa estate di calciomercato, almeno per la Serie A, è senza ombra di dubbio la questione contrattuale di Dusan Vlahovic. Come è noto, il centravanti serbo andrà in scadenza di contratto nel 2026 e la Juventus non ha intenzione di puntare sull'attaccante comprato tre anni fa dalla Fiorentina: a Torino è già stato acquistato Jonathan David e si sta cercando di chiudere per il ritorno a titolo definitivo di Randal Kolo Muani dal PSG. La situazione però è bloccata e si aprono nuovi scenari.

In tal senso questa mattina la Gazzetta dello Sport è molto chiara nello scrivere: "Vlahovic può restare. Dusan e la Signora separati in casa: ora è stallo totale". Una situazione che è seguita anche dal Milan che sta monitorando da situazione l'evoluzione degli eventi per capire se c'è margine. Anche i rossoneri però, oggi, sono orientati su altri obiettivi come Hojlund. In tutto questo la Juve ha provato a offrire anche un rinnovo ponte a cifre contenute in attesa di trovare un acquirente. Continua la rosea: "Vlahovic non vuole rinnovare e sta rifiutando le offerte arrivate al club: è pronto a stare ai margini".