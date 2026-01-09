Stanciu preso di mira sui social dopo il rigore. La nota stampa del Genoa

La partita di San Siro tra Milan e Genoa, terminata sul punteggio di 1-1, è finita con l'epilogo più incredibile: calcio di rigore calciato alle stelle, a tempo scaduto, del centrocampista del Grifone Nicolae Stanciu. Il calciatore rumeno ha fallito l'occasione dei tre punti a San Siro ed è subito stato rincuorato dai compagni di squadra. Diversamente hanno fatto diversi sostenitori rossoblù, o per meglio dire leoni da tastiera, che sono andati a prendere di mira il calciatore e non solo sui social media. Il Genoa ha preso posizione condannando questi atti, con un comunicato stampa.

La nota stampa del Genoa a difesa di Stanciu: "Genova, 9 gennaio 2026 – Il Genoa CFC condanna con fermezza tutti i messaggi di odio, aggressione verbale e insulto anche a sfondo razziale nei confronti dei propri tesserati sui canali social del Club, veicolo di comunicazione su cui non ci sarà mai spazio per gravi ingiurie, vergognose minacce di morte e di istigazione alla violenza. Come da consuetudine il Club perseguirà tutte le strade necessarie per la tutela dei propri tesserati".