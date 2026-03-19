Svizzera, la lista dei convocati: presente il rossonero Ardon Jashari

Svizzera, la lista dei convocati: presente il rossonero Ardon JashariMilanNews.it
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Oggi alle 19:40News
di Andrea La Manna

È stata resa nota la  lista dei convocati per della Svizzera per le due amichevoli che giocherà venerdì 27 marzo e martedi 31 marzo, rispettivamente contro Germania e Norvegia. Tra i 26 convocati compare anche il nome di Ardon Jashari, centrocampista rossonero reduce dalla titolarità nella partita contro la Lazio.

In calce al pezzo tutti i nomi scelti dal CT Murat Yakin. 