Stasera Milan-Lazio: atteso a San Siro anche il ct azzurro Rino Gattuso
Per la gara tra Milan e Lazio di questa sera, valida per la 13^ giornata di Serie A, sono attesi diversi vip a San Siro: tra questi anche il ct dell'Italia Rino Gattuso e il suo vice Riccio, che proseguono il loro giro degli stadi italiani per verificare le condizioni degli azzurri in vista dei playoff di marzo. Oltre a loro ci saranno poi anche l’ex ad milanista Adriano Galliani, l'ex centrocampista biancoceleste LuisAlberto, la cantante Sara Toscano, i rapper Artie 5ive e 22Simba e l’attrice e modella Beatrice Vendramin. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.
Questo il programma completo della tredicesima giornata di Serie A Enilive:
VENERDÌ 28
Como-Sassuolo 2-0
SABATO 29
Genoa-Verona 15.00
Parma-Udinese 15.00
Juventus-Cagliari 18.00
Milan-Lazio 20.45 DAZN/Sky
DOMENICA 30
Lecce-Torino 12.30
Pisa-Inter 15.00
Atalanta-Fiorentina 18.00
Roma-Napoli 20.45
LUNEDÌ
Bologna-Cremonese 20.45
