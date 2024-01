Supercoppa, anche gli arabi scontenti. Volevano Milan e Juve, niente sold out

Ancora ieri, alla vigilia della prima semifinale, - sottolinea quest'oggi La Repubblica - i giornalisti sauditi chiedevano ai colleghi italiani come mai a Riad fossero state mandate Fiorentina e Lazio, "al posto di Juventus e Milan", quasi fosse uno sgarbo. È toccato all’amministratore delegato della Serie A, Luigi De Siervo, spiegare in conferenza stampa la formula della Supercoppa, e assicurare che questa sera "fra il Napoli e la Fiorentina sarà una bellissima partita". E sempre l'ad ha spiegato le nuove regole: niente supplementari, le squalifiche si scontano in campionato.

Sono attese poche centinaia di tifosi italiani — De Siervo ha promesso per il futuro convenzioni per agevolare le trasferte — e molto meno quelli sauditi, la cui cultura calcistica è ancora in piena formazione. I locali non hanno fatto a gomitate per accaparrarsi i 25mila biglietti disponibili all’Al-Awwal Park Stadium, l’impianto di casa dell’Al-Nassr di Ronaldo.

Ieri nelle hall degli hotel si vendevano pacchetti con biglietto e passaggio in auto a prezzi bassissimi. E in serata sul sito Weebook erano ancora in vendita migliaia di posti, soprattutto nelle porzioni di spalti non inquadrate dalle camere fisse. È probabile che per la semifinale di domani fra Inter e Lazio ci sarà più pubblico, e così per la finale lunedì