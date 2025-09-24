Tabellone Coppa Italia: undici squadre già agli ottavi. Oggi tre partite
Si riporta di seguito il programma dei sedicesimi di Coppa Italia, da disputarsi in gara singola tra il 23 e il 25 settembre:
PARMA-SPEZIA
MILAN 3-0 LECCE
UDINESE 2-1 PALERMO
GENOA-EMPOLI
VERONA-VENEZIA
TORINO-PISA
COMO-SASSUOLO
CAGLIARI 4-1 FROSINONE
Gli ottavi di finale, da disputarsi tra il 3 e il 17 dicembre, saranno poi così composti:
BOLOGNA vs Parma/Spezia
LAZIO vs Milan
JUVENTUS vs Udinese
ATALANTA vs Genoa/Empoli
INTER vs Verona/Venezia
ROMA vs Torino/Pisa
FIORENTINA vs Como/Sassuolo
NAPOLI vs Cagliari
LE PAROLE DI LANDUCCI A MEDIASET
Sugli obiettivi: “Gli obiettivi sono importanti, ma noi dobbiamo giocare partita dopo partita. Sono molto contento dell’atteggiamento della squadra, un gruppo meraviglioso che lavora e sta attento a tutto. C’è una bella atmosfera a Milanello. Dobbiamo rimanere molto concentrati, continuare a lavorare e migliorare. Non c’è un mantenimento: o migliori o peggiori. Noi vogliamo sempre migliorare, questo deve essere l’obiettivo dei giocatori del Milan. I dettagli, fare un metro un più, non far calciare, correre in avanti sono cose importanti che la squadra sta facendo bene e deve continuare a fare con umiltà partita dopo partita”.
Il big match col Napoli arriva al momento giusto? “Sarà una bella sfida. Sarà una grande partita, loro sono molto forti. Da domani cominciamo a prepararla. Quest’anno si sono ancora più rinforzati, sarà una di quelle sfide che tutti i giocatori vogliono giocare. Affrontiamo la sfida con umiltà, speriamo sia una bella partita. Domenica sarà importante ma siamo alla quinta giornata e ci vuole molta calma”.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan