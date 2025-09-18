Tanti auguri a Christian Pulisic che oggi compie 27 anni
Oggi, 18 settembre, è il compleanno di Christian Pulisic che compie 27 anni. Il Milan gli ha voluto fare così gli auguri sul proprio sito ufficiale: "Per lui è il terzo compleanno con la nostra maglia, i nostri colori che tanto bene ha saputo rappresentare in questi primi anni rossoneri a suon di gol e grandi prestazioni.
Oggi il mondo milanista si prende un momento per festeggiare Christian Pulisic, nel giorno in cui il nativo di Hershey compie 27 anni. Tante le istantanee memorabili che hanno finora accompagnato l'esperienza al Milan del giocatore americano, e l'augurio per il futuro è che si possano scrivere tante nuove pagine indimenticabili insieme. Tanti auguri, Chris!".
