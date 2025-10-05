Tardelli: "Mi dispiace non vedere più Allegri alla Juve. Rimpiango Rabiot"

Marco Tardelli, ex giocatore di Juventus e Nazionale, ha parlato così alla Gazzetta dello Sport dell'attuale squadra bianconera che stasera affronterà il Milan: "La differenza tra le due squadre? È anche Modric, ma non soltanto lui. Il Milan sembra più determinato e alla ricerca di qualcosa di importante. Modric ha portato qualità e mentalità. Allegri ha un fuoriclasse, Tudor ancora no. Modric ha 40 anni, però ha vinto tutto ed è un fuoriclasse fatto e finito. Quando sei stato al Real Madrid, puoi giocare ovunque. Lo avrei visto bene anche alla Juventus. I bianconeri del livello del croato non hanno nessuno, almeno per il momento. Yildiz è giovane, però ha tutto per diventare un fuoriclasse. Se la Juventus avrebbe bisogno di un Modric? Sì. Non necessariamente un over 30, ma un campione in grado di prendere in mano la squadra a centrocampo. Pirlo dirigeva i compagni a 22 anni come a 32. Non conosco i piani della Juventus per il futuro, però resto della mia idea: servirebbe Tonali per compiere il salto di qualità. Non capisco perché Koopmeiners non riesca a incidere, sicuramente non è una questione di modulo o posizione".

Stasera allo Stadium sono attesi due grandi ex, vale a dire Max Allegri e Adrien Rabiot: "Se mi farà effetto Allegri avversario all’Allianz Stadium? No perché al Milan aveva già lavorato e vinto prima della doppia esperienza a Torino. Piuttosto mi dispiace non vederlo più alla Juventus: è un ottimo allenatore, io l’ho sempre difeso nei momenti in cui era criticato. Max è concreto, è il tecnico che più mi ricorda il mitico Trapattoni. Sarà una serata speciale per lui. Se rimpiango Rabiot? Sì. E i primi tempi non ero un fan del francese alla Juventus. Adrien mi ha fatto ricredere: è uno che sta zitto, pedala e 'pesa' nell’economia di una squadra. Meglio Rabiot o Thuram? Per il momento Rabiot".

