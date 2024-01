Tare: "Lotito ha rifiutato oltre 100 milioni dal Milan per Milinkovic-Savic

vedi letture

Igli Tare ha parlato a Tv Play degli anni trascorsi come direttore sportivo della Lazio, e in particolare di quella che fu la situazione Milinkovic-Savic, su cui sono state dette molte cose, e c'è una dichiarazione interessante sul coinvolgimento del Milan sul centrocampista. Ecco le sue parole:

“Su Milinkovic-Savic sono state dette tante cose non vere, dall’addio a parametro zero al fatto che non volesse rimanere, l’unica cosa vera è che Lotito ha rifiutato un’offerta molto importante, da oltre 100 milioni di euro, da Milan e Manchester United. Non voglio sbilanciarmi sulla mancata vendita, anche se c’era una questione di bilanci, ma le scelte di Lotito erano di mantenere una squadra forte e rispettare le promesse fatte all’allenatore. Non ci dimentichiamo che nell’anno del Covid la Lazio stava per vincere lo scudetto”.