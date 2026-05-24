Termina il 5° Memorial Chignoli: record di beneficenza, vince l'Espanyol

vedi letture

Grande, grandissimo successo per la quinta edizione del Memorial Franco Chignoli, torneo U15 organizzato dal figlio Olivier Chignoli, fondatore di DiCOmo Srl e presidente del Milan Club Cernobbio. Un torneo internazionale avvincente che quest'anno si è concluso con la vittoria degli spagnoli dell'Espanyol, guidati dal giovane figlio d'arte Joan Capdevila Planchade. I catalani, alla prima partecipazione, hanno vinto in finale contro il Manchester United 1-0. Inter terza classificata. In totale hanno partecipato ben 20 squadre professionistiche: 8 italiane, tra cui il Milan, 10 europee e due sudamericane (Boca Juniors e River Plate).

Questa edizione ha sostenuto sette associazioni umanitarie e benefiche, raccogliendo la cifra record di 23.890 euro. Quest'anno è stato introdotto anche il premio Fair Play che è stato portato a casa dall'Empoli. La direzione tecnica del torneo è stata affidata all'ex milanista Gianluca Zambrotta ma in generale sono moltissimi gli ex calciatori che sono intervenuti nel corso delle giornate: Simon Kjaer, Beppe Bergomi, Filippo Galli, Federico Balzaretti e Valentina Giacinti. Come MVP è stato premiato Tommaso Veronelli dell'Inter; il miglior portiere è Leo Atherton del Manchester United; il capocannoniere il già citato Capdevila dell'Espanyol; il premio speciale assegnato da Zambrotta è andato a Bautista Careaca del River Plate.