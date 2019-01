TMW - Muriel a Firenze: "Avevo dato la mia parola al direttore, ora sono qui"

Luis Muriel è sbarcato a Firenze, come primo rinforzo del mercato invernale della Fiorentina. Il colombiano è atterrato a Bologna e subito dopo si è diretto nel capoluogo toscano per abbracciare la sua nuova realtà, almeno per i prossimi sei mesi: "Sono molto contento di essere qua – le sue prime parole da giocatore viola da Porta al Prato – . Ne avevo già parlato tanto tempo fa col direttore, gli avevo dato la parola che venivo qua e adesso sono qui. Ho tantissima voglia e non vedo l'ora di iniziare, lo dicevo prima pure al direttore: non vedo l'ora di essere in campo e di cominciare a giocare, che è la cosa più importante in questo momento. Tornare in Serie A? Per me conta tantissimo, è un calcio che conosco molto bene. Non vedo l'ora di iniziare e cominciare a dimostrare tutto", sono le parole raccolte dal nostro inviato.