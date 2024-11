TMW RADIO - Bezzi su Milan-Juventus: "Nessuna delle due può sbagliare questo match"

Nel corso del consueto appuntamento con il programma Maracanà, in onda sulle frequenze di TMW Radio, il giornalista Gianni Bezzi ha parlato di Milan e dell'attesissima sfida in programma sabato prossimo a San Siro contro la Juventus, analizzando alcuni dei temi più importanti.

Milan-Juve, è uno spareggio più Champions o Scudetto?

"E' una partita molto importante, sarà un turno in cui questa partita è centrale. Nessuna delle due può sbagliare questo match. La Juve deve dare delle conferme, anche se ci sono all'interno degli scricchiolii, vedi il caso Vlahovic. Il Milan deve dare conferme, con un Fonseca sempre con problemi e una costante ricerca di costanza. E' una partita molto vera, importante. Un pareggio sarebbe inutile. E' più importante per il Milan comunque per motivi di classifica attuale".

Verso Milan-Juventus: Motta senza Vlahovic, chi sceglie al suo posto ad agire come falso nueve tra Weah e Yildiz?

"Il Milan ha sicuramente dei problemi in difesa, per cui in questa partita dovrà giocare una gara molto attenta contro una Juve che non ha Vlahovic. Il candidato sembra Weah ma magari Motta ci sorprende e potrebbe inserire anche McKennie".