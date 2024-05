TMW Radio - Braglia incredulo per le voci su Theo: "Perché vengono fuori queste notizie? Meglio del Milan per vincere qualcosa in carriera chi c'è?"

A dire la sua sui temi di giornata a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex portiere Simone Braglia.

Italiano, la finale cambia il giudizio su di lui?

"E' eccessivo prendersela con lui. L'identità la Fiorentina ce l'ha, e poi le colpe sono dei giocatori che entrano in campo. Certo, perdere tre finali di fila è eccessivo. E questo potrebbe incidere sull'interesse di qualche big. Per me Baroni, che non ha firmato con il Verona, si muoverà e potrà succedere qualcosa".

Spalletti ha parlato da Coverciano e ha detto che Fagioli è lì per scelta tecnica e che ha tutto quello che gli serve:

"Ci sono due aspetti, quello morale e quello tecnico. Sono diversi ma probabilmente moralmente il fatto di scusare un errore ci può stare, però è stato grave. E questa situazione stride un po'. Fermo da tanto tempo? L'entusiasmo e le motivazioni di un giovane sono diverse da uno avanti con l'età. A uno come lui bastano 10 giorni per entrare in forma".

Milan, possibile offerta per Theo Hernandez da 80 mln. Lei che farebbe?

"Perché vengono fuori queste notizie. Meglio del Milan per vincere qualcosa in carriera chi c'è? Se escono fuori certe cose è perché i giocatori vogliono andare via".