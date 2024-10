TMW Radio - Impallomeni: "Al Milan hanno puntato su un allenatore che in certe situazioni non è il più adeguato"

vedi letture

Theo Hernandez sta diventando un problema in casa Milan? Prima l'episodio di Roma contro la Lazio che ha coinvolto anche Leao, poi le prestazioni flop, non ultima quella di Firenze, con annessa espulsione e multa della società. Intanto però i media parlano di richieste di rinnovo a cifre vicine agli 8 mln di euro. E allora cosa dovrebbe fare il Milan? Cederlo o rinnovare? Ecco cosa ha detto Stefano Impallomeni, tra gli opinionisti di TMW Radio:

"È una situazione paradossale, surreale, al Milan. Hanno puntato su un allenatore che in queste situazioni non è il più adeguato. Theo è una piccola delusione, mi aspettavo di più come leadership e senso di responsabilità. Parlare di rinnovo? Magari se ne parla da mesi, ma dopo la sconfitta di Firenze fa più scalpore ed è comprensibile il malumore dei tifosi. È un giocatore molto forte, che però ultimamente sta vivacchiando, quindi non è il momento di affrontare questo argomento. E poi bisogna riflettere sulla sua volontà di rimanere al Milan. 8 milioni per cosa? Il Milan ha la certezza di giocare sempre per lo scudetto con lui o il resto della squadra?".