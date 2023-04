TMW Radio - Ponciroli: "Caso Juve pasticcio all'italiana, mi immagino Milan, Inter e Roma ora..."

MilanNews.it

Fabrizio Ponciroli, ospite durante l’appuntamento odierno con L’Editoriale, sulle frequenze di TMW Radio, è intervenuto soffermandosi sulla questione plusvalenze della Juve: "La fotografia è che è il classico pasticcio all’italiana, il fatto di non voler mai decidere e di avere un alone di mistero su tutto quello che succede. Comunicare male delle cose semplici, ovvero colpevole o non colpevole. Sono deluso, immaginavo potesse andare così ma speravo ci potesse essere un po’ più di chiarezza.

Ho visto tifosi juventini e non juventini festeggiare, ma non c’è niente da festeggiare. Questo stato di sospensione fa male a tutti, mi immagino Milan, Inter e Roma che daranno di più in campionato perché la Juve è terza, magari poi se la Juve dovesse subire una nuova penalizzazione si potevano concentrare più sull’Europa e meno sul campionato. Non si può rimanere in questo limbo, c’è il rischio che il tifoso possa anche dire basta".