Tomori a Sky: "Cosa ha portato Allegri? Qualcosa a livello psicologico"

Tutto pronto a San Siro per la sfida tra Milan e Lazio, valevole per il 13° turno di campionato. Il difensore rossonero Fikayo Tomori è intervenuto nel pre gara della sfida tra rossoneri e biancocelesti ai microfoni di Sky Sport 24. Le sue dichiarazioni integrali.

Pensate alla testa della classifica per una notte?

"Noi approcciamo questa partita come fatto in tutta la stagione: per vincere e con atteggiamento giusto. Sarà difficile ma siamo pronti"

Contro le grandi sempre fatto bene, un solo gol subito...

"Sappiamo che ogni partita dobbiamo essere molto attenti, ogni squadra può farci male. Contro le big abbiamo fatto bene e stasera è un'opportunità per fare di più. Sarà difficile ma con molta attenzione dobbiamo continuare su questa strada"

Cosa vi ha trasmesso in difesa Allegri?

"Psicologico mi sa. Quando è arrivato il mister mi ha detto che avevamo tutto per fare un grande campionato ma che dovevamo credere in noi e in quello che facciamo"