Tomori festeggia la vittoria di Udine: "Avanti così ragazzi"

Fikayo Tomori, nella vittoria del Milan sull'Udinese per 3-0 in trasferta, è partito titolare in campionato per la quarta volta consecutiva, la quinta se si considera anche la gara di Coppa Italia contro il Bari con cui il Diavolo ha aperto questa stagione. Una prestazione solida di Tomori che ha contribuito insieme a Gabbia, Pavlovic, Terracciano e tutta la squadra a collezionare il terzo clean sheet consecutivo.

Il centrale inglese ha poi festeggiato sui propri canali social la vittoria. Il messaggio di Fikayo Tomori sul proprio profilo Instagram: "3 punti. Avanti così ragazzi. Thank you Jesus".