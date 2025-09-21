Tomori festeggia la vittoria di Udine: "Avanti così ragazzi"
Fikayo Tomori, nella vittoria del Milan sull'Udinese per 3-0 in trasferta, è partito titolare in campionato per la quarta volta consecutiva, la quinta se si considera anche la gara di Coppa Italia contro il Bari con cui il Diavolo ha aperto questa stagione. Una prestazione solida di Tomori che ha contribuito insieme a Gabbia, Pavlovic, Terracciano e tutta la squadra a collezionare il terzo clean sheet consecutivo.
Il centrale inglese ha poi festeggiato sui propri canali social la vittoria. Il messaggio di Fikayo Tomori sul proprio profilo Instagram: "3 punti. Avanti così ragazzi. Thank you Jesus".
Pubblicità
News
Partita perfetta. Tre campioni. Speranza Leao. Stadio e un nuovo futuro per il Clubdi Andrea Longoni
Le più lette
1 Ve lo devo raccontare assolutamente: cosa ha fatto Allegri in tribuna stampa. Un leone in gabbia con un messaggio chiaro
2 LIVE MN - Milan Futuro-Chievo Verona (3-2): rimonta, 3 pt e testa della classifica per la formazione di Oddo
3 LIVE MN - Landucci: "Allegri arrabbiato in tribuna? Non ci piace tanto prendere gol. A volte dico che questi ragazzi sono anche troppo bravi"
01/09 Prima sorpresa: l’Inter battuta dall’Udinese. A punteggio pieno Napoli, Juventus, Roma e Cremonese
Primo Piano
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Ceccarini: "Milan, si vede la mano di Allegri, aveva tanta voglia di tornare qui. Scudetto? Oggi ancora Inter e Napoli"
live mnLIVE MN - Milan Futuro-Chievo Verona (3-2): rimonta, 3 pt e testa della classifica per la formazione di Oddo
Luca SerafiniEppure il segreto è in difesa... Al Var dialoghi da bar. Gimenez pensi a De Ketelaere. Le rinunce della Curva. A San Donato ci credono ancora. Per chi tifa Abatantuono?
Franco OrdineQuel pasticciaccio della telefonata. Al lavoro per riportare la Curva Sud. Galliani a San Siro non è una sorpresa
Milan, l'estate della rivoluzione a centrocampo: negli ultimi anni il reparto non è mai stato così completo
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com