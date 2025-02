Tomori: "Oggi guarderemo la partita dell'andata per vedere le cose che non abbiamo fatto bene"

Siamo nel giorno di vigilia di MIlan-Feyenoord, ritorno dei playoff di Champions League. Ultima spiaggia per i rossoneri che devono ribaltare l'1-0 patito a Rotterdam lo scorso mercoledì: in palio un posto agli ottavi di finale contro Inter o Arsenal. A parlare in conferenza stampa insieme a Ibrahimovic, che fa le veci di mister Conceicao assente per i noti motivi personali, c'è anche il centrale rossonero Fikayo Tomori. Queste le sue dichiarazioni.

Quali sono state le difficoltà di Rotterdam e cosa avete studiato?

"Dopo la partita abbiamo parlato tra di noi ma non abbiamo visto le immagini perché avevamo il Verona: oggi sono sicuro che guarderemo la partita dell'andata per vedere le cose che non abbiamo fatto bene. I loro attaccanti hanno fatto una buona partita, con aggressività nei duelli e profondità con la palla. Dobbiamo vedere cosa possiamo migliorare. La cosa più importante per me è focalizzarci su cosa fare noi meglio"