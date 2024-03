Tomori-Thiaw di nuovo insieme dopo 103 giorni? Può succedere in Milan-Empoli

Domani, domenica 10 marzo, saranno passati ben 103 giorni dall'ultima volta in cui Fikayo Tomori e Malick Thiaw, sulla carta la coppa di difensori centrali di questa stagione, hanno giocato insieme. Era il 28 novembre, giorno di Milan-Borussia Dortmund, quando il tedesco si fece male, giocando così l'ultima partita in coppia con il compagno ex Chelsea.

In mezzo al recupero di Thiaw è arrivato l'infortunio anche per Tomori qualche settimana dopo: per quasi due mesi quindi il Milan ha dovuto fare a meno della coppia di difensori centrali titolari. Domani pomeriggio contro l'Empoli, alle ore 15:00, se le indiscrezioni sulla probabile formazione di riveleranno corrette allora il duo si riunirà dopo 103 giorni dall'ultima volta.