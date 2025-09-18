Totò Schillaci, un anno fa la scomparsa dell'eroe di Italia '90

Totò Schillaci, un anno fa la scomparsa dell'eroe di Italia '90MilanNews.it
Oggi alle 13:40News
di Federico Calabrese

L’eroe di Italia ’90, il simbolo di quelle ‘Notti Magiche’ rimaste nel cuore e nella memoria di milioni di tifosi azzurri. Il mondo del calcio un anno fa piangeva Salvatore ‘Totò’ Schillaci, scomparso prematuramente all’età di 59 anni.