Trevisani: "Delle parole di Cardinale non mi interessa la polemica con Zhang, mi interessa il concetto"

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'Fontana di Trevi', nel corso della sua rubrica il giornalista di Mediaset Riccardo Trevisani ha commentato senza filtri le dichiarazioni del proprietario del Milan Gerry Cardinale all'Harvard Business School:

"Cardinale per la Ragione di Stato, che è il marketing, il merchandising, l'immagine, lo stadio...non lo so. So solo che le dichiarazioni riportate in questa settimana, non entro neanche nella polemica con l'Inter, perché in realtà è una polemica con Zhang ed è una cosa che mi interessa veramente fino ad un certo punto. Ma mi interessa il concetto: cioè bisogna fare le cose giuste per arrivare in fondo.

La cosa importante è cercare di arrivare in fondo, che tra "in" e "a" in italiano c'è una bella differenza. Facendo le cose giuste si va in fondo, se si fanno le cose sbagliate si va a fondo. E facendo le cose giuste, non si da via Kalulu per prendere Emerson Royal, non si da via Saelemaekers per prendere Chukwueze. Facendo le cose giuste si fa calcio fatto bene. Lo si fa fare a Paolo Maldini e Ricky Massara che hanno preso questa squadra che era sconquassata e l'hanno portata a vincere il campionato, fare un secondo posto perché poi sono andati via e una semifinale di Champions League, con l'ausilio di Stefano Pioli, e hanno costruito, persone di calcio, una squadra seria, solida.

L'arrivo degli americani ha portato: poche dichiarazioni, spesso sbagliate. Una squadra che era stata costruita forte, ed è rimasta forte con i suoi pilastri presi prima, qualcuno venduto e ricomprato male. La squadra rimane forte, ma parlare di fare le operazioni giuste per riuscire ad andare bene e arrivare fino in fondo è a mio parere una follia. Perché se tu spendi 30 milioni per Chukwueze, e avevi Saelemaekers, che, non lo dico oggi che ha fatto l'ennesimo gol, l'ennesima partita, ma lo dico da quando hanno preso Chukwueze che avrei tenuto Pulisic e Saelemaekers su quella fascia.

Tu dai via Saelemaekers, spendi 30 per Chukwueze, e dai via Kalulu e prendi Emerson Royal, non stai facendo le cose bene. Poi la squadra è talmente forte che può reggere botta anche a degli squilibri tattici, delle diffcoltà, delle liti tra i big e l'allenatore, ma nel complesso, caro Cardinale, la ragion di Stato è fare bene il campo. Non i fuochi d'artificio e le feste, perché il Milan ha bisogno assolutamente di stabilità. Non è stabile in società, non è stabile la panchina dell'allenatore, non è stabile lo spogliatoio. Eppure ha tutti i margini, tutti i crismi, per rimettere in piedi la stagione. E quindi piano le dichiarazioni, fatele, ma corrette".